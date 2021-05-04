Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, ihracat büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2021 Almanya ihracatı büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2021 Almanya ihracatı büyüme tahminini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltti.

DIHK, Alman ihracatına ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Birlikten yapılan açıklamada, bu yıl için Almanya'nın ihracatına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 6'dan yüzde 8 yükseltildiği bildirildi

Küresel ekonomideki toparlanmanın öne çıkarıldığı açıklamada, özellikle Çin ve ABD'den Alman ürünlerine talebin artması, yukarı yönlü revizeye sebep olarak gösterildi.

Almanya'nın ihracatı geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş