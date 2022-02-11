Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, 2022 büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), 2022 Almanya ekonomisi büyüme tahminini artan enerji fiyatları, ham madde ve nitelikli işçi eksikliği nedeniyle yüzde 3,6'dan 3'e indirdi.

DIHK, Alman ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini güncelledi.

Birlikten yapılan açıklamada, bu yıl için Almanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3,6'dan yüzde 3'e indirildiği bildirildi.

DIHK, Almanya ihracatı büyüme tahminini de yüzde 7'den 6'ya düşürdü. Ülkenin ihracatı geçen yıl yüzde 9,4 artış kaydetmişti. DIHK, Almanya'da enflasyonun bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e yükselmesini bekliyor.

Alman şirketlerinin hem mevcut iş durumlarını ve hem de gelecek 12 ay için beklentilerini sonbahar dönemine göre daha olumsuz olarak değerlendirdikleri ifade edilen açıklamada, artan enerji fiyatları, ham madde ve nitelikli işçi eksikliği aşağı yönlü revizeye sebep olarak gösterildi.

Açıklamada, Almanya'da tüm sektörlerden yaklaşık 28 bin şirketle yapılan ankette, şirketlerin yüzde 64 ve sanayi şirketlerinin yüzde 85'inin "enerji ve ham madde" fiyatlarını şu anda en büyük risk olarak gördüklerinin ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Söz konusu ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 10'un 2022 ortasına kadar tedarik dar boğazlarının sona ermesini beklediğine yer verilen açıklamada, şirketlerinin yüzde 22'sinin de bu dar boğazların 2023'e kadar gevşemesini bekledikleri aktarıldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Üst Yöneticisi (CEO) Martin Wansleben, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın 2022 ortalarına kadar Kovid-19 kriz öncesi seviyelerdeki ekonomik üretime ulaşmasını beklemediklerini belirtti.

Enerji dönüşümü nedeniyle öngörülen maliyet artışlarının bazı yatırımcıları caydırabileceğine işaret eden Wansleben, "Ekonomi nefesini tutuyor. Şirketler arasında hala ihtiyatlı bir iyimserlik duygusu var. Belirsizlikler alışılmadık derecede büyük, birçok şirket nasıl ilerleyeceğini bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2021'nin son çeyreğinde, koronavirüs varyantları Delta ve Omicron'un ülkede ekonomik faaliyetleri ve özel tüketimi önemli ölçüde yavaşlatması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.