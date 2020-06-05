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Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş

Almanya'da Nisan ayında sanayi siparişlerinde bir önceki aya oranla yüzde 25,8 düşüş kaydedildi.

Alman sanayi siparişlerinde büyük düşüş
05.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:32

Almanya'da Nisan ayında sanayi siparişlerinde bir önceki aya oranla yüzde 25,8 düşüş kaydedildi.Almanya Ekonomi Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, Alman sanayi üretiminde geçen Nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 25,8 daha az sipariş alındığı kaydedildi. Söz konusu rakam bu alanda istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1991 yılından bu yana en büyük düşüşe tekabül ediyor.

Ekonomistler Mart ayındaki yüzde 15'lik gerilemenin ardından Nisan ayında yüzde 19,7 oranında bir azalma kaydedileceğini tahmin ediyordu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada birçok firma ve işyerinin kapandığı Nisan ayında endüstriyel sipariş girişinde de beklendiği üzere yeniden bir kırılma yaşandığı kaydedildi.

Ekonomi Bakanlığı'ından yapılan açıklamada satış yapılan birçok önemli ülkedeki koronavirüse karşı kısıtlamaların tüm ay boyunca devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada "Kısıtlamaların giderek daha fazla gevşetildiği göz önünde bulundurulduğunda sanayi alanındaki resesyonun en derin noktasının geçmiş olduğu" tahminine yer verildi.

Nisan ayında yurt içinden siparişler de bir önceki aya oranla yüzde 22,3 oranında geriledi. Aynı dönemde yurt dışından siparişlerde ise yüzde 28,1 gerileme kaydedildi. Euro Bölgesi'nden gelen siparişler yüzde 30,6 düşerken, diğer ülkelerden siparişler ise yüzde 26,7 oranında azaldı.

Reuters/ BW,ET

(c)


Ekonomi Manşet

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