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Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi iyileşti

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman sanayi firmalarının ihracat beklentisi iyileşti

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen, eylülde 4 puan artarak 21 puana yükseldi.

Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen, eylülde 4 puan artarak 21 puana yükseldi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için eylül ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, Almanya'da bu yılın ağustos ayında 17 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, eylül ayında 4 puan artarak 21 puana yükseldi. Böylece endeks iki aydır düşüşün ardından ilk kez yükseldi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2 bin 300 firmanın katıldığı ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Alman ihracatçılar arasında duyarlılığın iyileştiğini belirtti.

Fuest, "Alman sanayisinin ihracatı, ham madde ve ara mal tedarik zincirindeki krizde şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Otomotiv üreticilerinin ihracatlarında önemli bir artış beklediklerini aktaran Fuest, tekstil sektörünün yurt dışından daha az sipariş beklediklerini kaydetti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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