Alman Sanatçılara İzmir Tasarımı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ile İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Mezunu Cansu İncesu, kostüm ve sahne tasarımlarıyla Alman tiyatro yaşamında Türk modacıların izlerini yansıtıyor.

Almanya'daki Theater Spiellust Grubu'nun sahnelediği 'Alice Harikalar Diyarında' masalını Michelstadt kentindeki açık hava tiyatrosunda prömiyerini yapmasının ardından Fröhlich ve İncesu, 'Caberet' ve 'Kral Übü' oyunlarının da kostüm ve sahne tasarımlarını hazırlıyor. İzmir'den Almanya'ya uzanan tasarım yolculuğunda sahnelerde İzmir Ekonomili tasarımcıların eserleri yer alıyor.

TÜRK ÜRÜNLERİ KALİTELİ

İEÜ Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, Alman sanatçıların Türkiye'ye birkaç kez konuk olduğunu ve burada yapılan çalışmalardan etkilendiğini belirterek, dört farklı tiyatro oyunu için sahne ve kostüm tasarımı yaptıklarını söyledi. 'Alice Harikalar Diyarında' masalının tiyatro oyununun prömiyerinin yapıldığını ifade eden Fröhlich, şöyle dedi:

"Türkiye'nin tasarım alanında uluslararası başarısı eğitimle birlikte ileriye gidiyor. Uluslararası ürünler ortaya çıkıyor. Tekstil ürünlerinin kalitesi de dikkat çekiyor. İlk olarak Grimm Kardeşler'in hayatından uyarlanan 'Grimm ve Gretel' oyunu için çalıştık. 'Alice Harikalar Diyarında oyununun tasarımlarını da yeni tamamladık. Şimdi 1920'lerin özgürlük ve eğlence biçimini anlatan 'Cabaret', zorbalığı, canavarlığı anlatan 'Kral Übü' oyunlarının kostüm ve sahne tasarımlarını yapacağız. Oyunların Şubat 2019 tarihinde prömiyerleri gerçekleştirilecek."