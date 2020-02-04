Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü
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Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü

Almanya'da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Maps'ı yanıltarak normalde boş olan caddeleri dolu göstermeyi başardı. Bu iş için 99 ikinci el cep telefonu kullanan Simon Wickert, arabaların geçtiği boş yollarda telefonları gezdirdi ve amacına ulaştı

04.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08
Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü

'da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Maps'i yanıltarak normalde boş olan caddeleri dolu göstermeyi başardı.


Berlin'de yaşayan Simon Weckert, başlattığı bir kampanyayla Google gibi teknoloji devlerinin insan hayatını ne kadar etkilediğini göstermek için bir deney yaptı. Sanatçı bu yöntemle sanal verilerin, gerçeklik algısına ne kadar etki ettiğini göstermeye çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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