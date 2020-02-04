Alman sanatçıdan 99 telefonla Google Maps'e manipülasyon: Boş yollar kırmızıya büründü

04.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:08

Almanya'da bir sanatçı dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından Google Maps'i yanıltarak normalde boş olan caddeleri dolu göstermeyi başardı.



Berlin'de yaşayan Simon Weckert, başlattığı bir kampanyayla Google gibi teknoloji devlerinin insan hayatını ne kadar etkilediğini göstermek için bir deney yaptı. Sanatçı bu yöntemle sanal verilerin, gerçeklik algısına ne kadar etki ettiğini göstermeye çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle