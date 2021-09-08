Alman sanatçı Christian Jost, Zorlu PSM'de konser verecek
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Alman sanatçı Christian Jost, Zorlu PSM'de konser verecek

Alman sanatçı Christian Jost, Zorlu PSM'de konser verecek
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Alman besteci, şef ve piyanist Christian Jost, Gedik Sanat'ın Oda Şarkıları Festivali açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Alman besteci, şef ve piyanist Christian Jost, Gedik Sanat'ın Oda Şarkıları Festivali açılış konserinde müzikseverlerle buluşacak.

Besteci Robert Schumann'ın, Alman şair Heinrich Heine'nin dizeleri üzerine yazdığı "Dichterliebe" (Ozanın Aşkı) eserini yeniden besteleyen Jost, 16 şarkıdan oluşan eseri, teatral bir müzikal anlatımla genişleterek yeni bir kompozisyon ortaya koydu.

Sanatçı, Deutsche Grammophone etiketiyle 2019'da yayımlanan projenin Türkiye prömiyeri için 20 Eylül'de Zorlu PSM'de sahne alacak.

Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu'nun eşlik edeceği konserde, Grammy ödüllü tenor Bülent Bezdüz de solist olarak yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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