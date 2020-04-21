Alman Robert Koch Enstitüsüne göre aşısız normalleşme olmayacak Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Schaade, ülke genelinde alınan Kovid-19 önlemlerine uyulmasını isteyerek, "Aşısız normalleşme olmayacak." dedi.

Kovid-19 enfekte sayısının azaltılması için çabaladıklarını anlatan Schaade, "Son birkaç hafta içinde çok şey başardık. Ancak durum hala ciddi. Görünürde salgının sonu yok, yani virüs gitmedi. Vaka sayısı tekrar artabilir. " uyarısında bulundu.

Schaade, toplu taşıma araçları ve kamuya açık alanlarda maske takılması tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA