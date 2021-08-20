Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz
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Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz

Alman Robert Koch Enstitüsü: Salgında 4'üncü dalganın başladığını görüyoruz
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) raporunda, özellikle genç yetişkinlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının artmasıyla salgında 4'üncü dalganın başlangıcının açıkça görüldüğü belirtildi.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) raporunda, özellikle genç yetişkinlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının artmasıyla salgında 4'üncü dalganın başlangıcının açıkça görüldüğü belirtildi.

RKI tarafından yayımlanan raporda, nisan sonundan haziran sonuna kadar gözlemlenen haftalık vaka sayılarındaki düşme eğiliminin temmuz başından beri devam etmediğine, yeni vaka sayılarının temmuz başından beri arttığına işaret edildi.

Raporda, yeni vaka sayılarının geçen yıla göre çok daha erken ve hızlı arttığı vurgulandı.

PCR testleri arasında pozitif çıkanların oranın da arttığı bilgisi paylaşılan raporda, pozitif çıkan testlerin oranının 2-8 Ağustos'ta yüzde 4'e, 9-15 Ağustos'ta yüzde 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Raporda, enfeksiyonlardan en fazla genç yaş gruplarının etkilendiği ve pozitif test oranlarının da bu yaş gruplarında yüksek olduğu aktarılarak, "Özellikle genç yetişkinler arasında enfeksiyonların artması 4'üncü dalganın başlangıcını açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde enfeksiyonların çoğunun endişe verici varyantlardan kaynaklandığı belirtilen raporda, ülkede incelenen yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 99'unde Delta varyantının tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, şu anda Almanya'da mevcut tüm aşıların hastalığa karşı etkili koruma sağladığı belirtildi.

Son 24 saatte 9 binden fazla kişide virüs tespit edildi

RKI, son 24 saatte 9 bin 280 kişide Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 3 milyon 853 bin 55'e yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 91 bin 956'ya çıktı.

Dün 44,2 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 48,8'e ulaştı.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 63,7'sine Kovid-19'un ilk dozu, yüzde 58,2'sine ikinci dozu uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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