Alman Robert Koch Enstitüsü, Mayorka Adası'nı riskli bölge ilan etti Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü İspanya'nın ünlü tatil adası Mayorka'yı korona virüs salgını nedeni ile riskli bölge ilan etti.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü İspanya'nın ünlü tatil adası Mayorka'yı korona virüs salgını nedeni ile riskli bölge ilan etti.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya yeniden başladı. Almanya'nın salgın hastalıklarla mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Almanların en çok tercih ettiği tatil bölgeleri arasında bulunan İspanya'nın Mayorka Adası'nın artan korona virüs vakaları nedeniyle riskli bölge ilan edildiği duyuruldu. Enstitü, kararın Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ortak analizine dayandırıldığı açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "7 gün boyunca ülkelerde veya münferit bölgelerde 100 bin kişide 50'den fazla korona virüs vakası varsa, seyahat için risk oluşturuyor. Salı gününden bu yana yeni enfeksiyon değeri ilk kez kritik 50 sınırının üzerine çıkarak 55,42 oldu. Bu sayı giderek arttı ve dün 66,81 olarak kayıtlara geçti. Enfeksiyon sürecindeki gerçek eğilimler karar verme sürecinde belirleyicidir, anlık görüntüler değil" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, Mayorka Adası'nda tatilde bulunan Almanlara ise Almanya'ya dönüş yaptıklarında diğer riskli bölgelerden dönen vatandaşlara uygulanan prosedürlerin uygulanacağını hatırlattı. Dışişleri Bakanlığı, Mayorka'dan dönenlerin havalimanlarında ve sınır kapılarında Covid-19 testi yaptırmaları gerektiğini açıkladı. Bakanlık, ayrıca ve Mayorka'nın riskli bölge ilan edilmesi nedeni ile tatilcilerin bu bölgeye yaptırdıkları rezervasyonları ücretsiz olarak iptal ettirebileceklerini açıkladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, şu ana kadar İspanya'da başkent Madrid, Barselona ve Costa Sahilleri dahil olmak üzere yalnızca 5 bölgeyi riskli olarak ilan etmişti. - FRANKFURT

Kaynak: İHA