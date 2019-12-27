Alman Rekabet Kurumu 2019'da 848 milyon avroluk kartel cezası kesti

27.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:10

Almanya Rekabet Kurumu (Bundeskartellamt), 2019 yılında kartel oluşturdukları gerekçesiyle 23 şirkete, ticaret birliğine ve 12 kişiye toplamda 848 milyon avro ceza kesildiğini bildirdi.

Bundeskartellamt, bu yıla ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre, 2019'da kartel oluşturdukları gerekçesiyle 23 şirkete veya ticaret birliğine ve 12 kişiye toplamda 848 milyon avro ceza kesildi. Söz konusu cezanın 2014'te 1,1 milyar avroluk yıllık rekora yakın olması dikkati çekti. En fazla etkilenen sektörler otomotiv çelik tedarikçileri, bisiklet toptan satışçıları ve çelik sektörü oldu.

Alman Rekabet Kurumuna 2019'da 1400 birleşme ve devralma işlemi bildirilirken, dijital ekonominin bu yıl kurumun çalışmalarında ana alanlardan birisi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA