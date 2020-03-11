Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
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Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisi altına aldı.

11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisi altına aldı. Daha önce hava sıcaklığının artmasıyla 'koronavirüsün etkilerinin ve yayılma hızının azalacağına' yönelik iddialara Berlin Charite Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten'den yanıt geldi. Drosten, ABD'de yapılan çalışmalarda, koronavirüsün etkisinin hava sıcaklığının artmasıyla azalacağına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan Duke Üniversitesi'nden Epidemiyoloji Uzmanı Profesör Greg Gray, hava sıcaklıklarının artmasının, virüsün etkisinin ve yayılma hızının azalmasında rol oynayabileceğini öne sürmüştü. Ancak, Almanya'da Berlin Charite Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, ABD'de yapılan çalışmaların sonuçlarında, koronavirüsün yayılması ya da etkisinin hava sıcaklıklarının artmasıyla azalacağına ilişkin bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Koronavirüsü, 'ağır çekimde ilerleyen bir doğal felaket' olarak nitelendiren Drosten, "İtalya'daki gibi bir durumdan kaçınmak için şimdi harekete geçmeliyiz. Etkinlikleri iptal etmeli, risk gruplarını korumalıyız" dedi. Drosten, virüsün Almanya'da yayılma hızının beklenenden fazla olduğunu belirterek, "Virüs Almanya'da beklenenden daha hızlı yayılıyor. Şimdi risk gruplarını koruma zamanı" ifadelerini kullandı.

MERKEL: NÜFUSUN YÜZDE 60-70'İ KORONAVİRÜSE YAKALANABİLİRAlmanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, ülkenin yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğinin altını çizdi. Koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek bir aşının henüz bulunmadığına vurgu yapan Merkel, koronavirüs nedeniyle etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini ifade etti. Merkel, bilim insanlarının uyarılarını dikkate almak gerektiğini belirterek, "Bu virüsü yeterince bilmiyoruz ve aşı yok. Bu yüzden uzmanların bize söylediklerine dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.'ÖNCELİK, YÜKSEK RİSK GRUBUNDA BULUNANLARI KORUMAK'Önceliğin risk grubunda bulunan yaşlıların ve kronik hastalığı bulunan kişilerin korunması olduğunu dile getiren Merkel, "En önemli öncelik, yüksek risk grubunda bulunanları korumak için virüsün yayılma hızını yavaşlatmaktır" dedi. Merkel ayrıca koronavirüsün bir 'test' olduğunu belirterek, "Umarım bu testi geçeceğiz" diye konuştu.AVRUPA GENELİNDEKİ VAKA SAYILARI

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Avrupa genelinde de vaka sayıları artış gösterdi. Yetkililerin paylaştıkları verilere göre, İtalya'da koronavirüs teşhisi koyulan vaka sayısı 10 bin 149, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 631 olarak belirlendi. Almanya'da vaka sayısı 1622'ye çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği bildirildi. Fransa'da 1784 kişide virüsün tespit edildiği, 33 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. İspanya'da ise 2 bin 26 kişide koronavirüs tespit edildiği, 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Vaka sayısının diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olduğu İngiltere'de 382 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtilirken; 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.


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Kaynak: DHA

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