Alman polisinin şiddet uyguladığı görüntüler ülkede tartışma yarattı

Temel Elcivan, Duisburg, (DHA)- Almanya'nın Frankfurt kentinde, dün akşam polislerin vatandaşları darp etmesi kameraya kaydedilince, tartışmaları da beraberinde getirdi. Görüntüler, önce sosyal medya yayıldı, ardından da gazetelerin internet sayfalarına taşındı.

Frankfurter Rundschau gazetesi, dün gece yaşanan polis olayını sayfalarına taşıdı. Gazetede yer alan haberde, Frankfurt'un işlek caddesi üzerinde bulunan bir diskoda çıkan kavganın ardından meydana geldiğini yazdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, polislerin arbede sırasında bir kadını ittikleri, saçından tutup çektikleri, yerde yatan bir adamı tekmeleyip daha sonra duvara dayayıp karnına tekmeler attığı görüldü.

POLİSİN TUTUMU VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Görüntüleri kaydeden kişinin sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Ben konuşamayacak durumdayım, çokta kızgınım. Bu tür olaylar ilk defa olmuyor ve son bulması gerekiyor' dedi.

Görüntüleri sosyal medyadan izleyen vatandaşlar, olayı büyük bir 'şiddet' olarak yorumladı ve eleştirdi.

FRANKFURT POLİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Frankfurt polisinin yaptığı yazılı açıklamada, 'Frankfurt polisi, yapılan eleştirileri kabul ediyor ve ciddiye alıyor. Görüntüler hiç iyi değil. Resmi olarak olayı araştıracağız. Olayın nasıl başladığını ve nasıl bu noktaya geldiği araştırılacak' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA