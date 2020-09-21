Son dakika haberi... Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haberi... Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

21.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:02

Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada 19 Eylül'de yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin, Wuppertal şehri merkezinde, görme engelli bir kişiyi sert bir şekilde kelepçelediği görülüyor.

Gözaltına alınan görme engelli, canı yandığı için çığlıklar attı.

Görüntülerde ayrıca, polisin, olayı görüntüleyenlerin önünü kapatmaya çalıştığı, bu yönde talimatlar verdikleri ve görüntü çekenleri tehdit ettikleri görülüyor.

Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda "Bu nasıl hastalıklı bir sistem", "Teröristler üniforma giymiş" ve "Almanya vatanım sana ne oldu" gibi ifadeler kullanıldı.

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Son dakika haberi... Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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