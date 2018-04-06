Alman Polisi Nav-Dem'i Bastı

ALMAN medyasındaki haberlere göre, NAV-DEM'in Hannover şubesinde arama yapan polis, bilgisayarlarla terör örgütü propagandasında kullanılan bazı materyallere el koydu. Lüneburg Başsavcılığı Sözcüsü Frank Padberg, arama kararının, Lüneburg Başsavcılığı Devlet Koruma Senatosu'nun emriyle gerçekleştiğini belirterek, "Dernekler kanununa aykırı davranmaktan birçok kişi hakkında soruşturma yürütüyoruz" dedi.

Padberg, ayrıca söz konusu kişiler hakkında "bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki illegal yapılanmasına destek olmak ve gençleri PKK'nın silahlı eylemlerine yönlendirmek" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.

Haberin duyulmasının ardından terör örgütü yandaşlarının bina yakınına gelerek savcılığın arama kararı ve polisin tutumu nedeniyle protesto gösterisi düzenlendikleri belirtildi.