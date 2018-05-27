Alman Polisi, HDP'nin Köln'de Düzenlediği Mitingde Sözcüleri Konuşturmadı

Almanya'nın siyasi partilere yönelik getirdiği toplantı yasağına rağmen, Köln kentinde 'HDP'ye destek mitingi' için izin vermesi çok tartışılmıştı. Gelişmeler sonucunda Almanya, HDP mitingine izin verdi ama HDP sözcülerine konuşma izni vermedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN TEPKİSİ SONUÇ VERDİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, Almanya'nın çifte standart uygulaması gerekçe gösterilerek Alman makamlarına gösterilen tepkiler neticesinde, Köln Neumark Meydanı'nda bugün düzenlenen mitingde HDP sözcülerine konuşma yasağı getirildi.

ALANA GELDİLER, KONUŞMA YAPAMADILAR

HDP bayraklarıyla donatılan alanda miting başlamasına az bir zaman kala, meydanda bulunan Alman polisi ile mitingi organize eden komite arasında yoğun görüşmeler yaşandı. Alman polis yetkilileri, mitingde HDP Milletvekili ya da milletvekilliği düşürülen isimlerin konuşma yapmasına izin verilmeyeceğini komiteye bildirdi. Polisin uyarısı üzerine miting programında yer alan ve bir süre önce milletvekiliği düşürülen Tuğba Hezer ve Ahmet Yıldırım, alana gelseler de mitingde konuşma yapamadılar.

Mitingi organize edenlerden, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Onursal Başkanı ve HDP'den önce milletvekili aday olan ama dün adaylığı iptal edilen Turgut Öker bir konuşma yaptı.

MİTİNG GÖREVLİLERİ UYARIDA BULUNDU

Miting görevlileri tarafından "Bugün sadece HDP'ye destek sağlamak için buradayız. HDP bayrakları dışında herhangi bir örgüt ya da başka semboller kullanılmasın" uyarıları da yapıldı.

ERDOĞAN SERT ÇIKMIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'daki mitinginde konuya sert tepki göstermiş ve, "Avrupa'da PKK terör örgütünün, PYD'nin, YPG'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlar miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye müsaade etmiyorlar. Neden, ne kadar engellersek, o kadar iyi diyorlar. İsteseniz de, istemeseniz de, Bosna Hersek size yetti. Dadaşlar size yeter. Vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar" ifadelerini kullanmıştı