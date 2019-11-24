Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi
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Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi

Almanya'da polis, 23 yıl önce işlenen küçük çocuk cinayetini aydınlatmak için en az 800 erkekten DNA örneği vermesini istedi.

24.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:09
Alman polisi, 23 yıl önce öldürülen kız çocuğunun katilini bulabilmek için 800 erkekten DNA istedi

Almanya'da polis, 23 yıl önce işlenen küçük çocuk cinayetini aydınlatmak için en az 800 erkekten DNA örneği vermesini istedi.


Claudia Ruf isimli kız çocuğu 1996 yılında öldürüldüğünde 11 yaşındaydı. Cinayetle ilgili açılan kapsamlı soruşturmaya rağmen geçen 23 yıl içerisinde katili bulunamadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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