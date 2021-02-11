Alman perakende sektörü 2021'den umutlu değil

Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.

Alman perakende sektörü uzatılan korona kısıtlamaları nedeniyle 2021 yılı ile ilgili kötümser. Cironun yüzde 6 düşmesi beklenirken, 50 bin işletmenin kapısına kilit vurulabileceği belirtiliyor.Koronavirüs salgını dünyada bütün ülkelerin ekonomilerini zorlarken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da da uzatılan kısıtlamalar nedeniyle işletmeler zor durumda.

Alman Ticaret Birliği (HDE) işletmelerin açılmasına Nisan veya Mayıs ayında izin verilmesi halinde bu yıl cironun yüzde 6'ya kadar düşeceğini öngörüyor. Açılmanın Mart ayında gerçekleşmesi halinde ise satışların 2020 yılı seviyesine geleceği tahmin ediliyor.

HDE Başkanı Stefan Genth hükümet ve yerel yönetimlerin dükkanların açılmasını, yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 35 vakanın altına düşmesi şartına bağlamasını eleştiriyor. Genth bunun çok gerçekçi olmadığını belirterek 50 bin işletmenin iflas edeceğini ve 250 bin veya daha fazla kişinin işini kaybedeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Genth sektörün bir perspektife sahip olmadığını belirterek açılış değil kapanış startejilerinin gündemde olduğunu ve birçok perakendecinin artık ne yapacağını bilmediğini belirtti. "Durum umutsuz" ifadelerini kullanan Gerth devlet desteğinin yetersiz olduğu eleştirisini getirdi.

Günde 700 milyon euroluk ciro kaybı

HDE'ye göre Almanya'da perakendecilerin günlük ciro kaybı toplamda 700 milyon euroyu buluyor. HDE'nin yaptığı ankete göre perakendeciden yarısından fazlası kapanma önlemlerinden etkilenmiş durumda ve batma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Bu durumdan en fazla hazır giyim perakendecilerinin etkilendiği belirtiliyor.

Vatandaşların market alışverişi yapmalarına izin verildiğini ve bunun güvenli olduğunun kabul edildiğini belirten Genth kısıtlamalar gevşetildiğinde "kuaförlerde 1 saat oturulabileceği halde 15 dakikanın neden bir mağazada geçirilemeyeceğini anlamadığını" söyledi. HDE yıllık cirosu 750 milyon eurodan fazla olan ve yardım ödemesi yapılmayan büyük firmaların da dava açmalarını beklediklerini duyurdu.

Online alışveriş artıyor

Kısıtlamalar nedeniyle online alışveriş artıyor. E-ticaret sitelerinden alışverişin toplam hacminin yüzde 13 artarak 2021 yılında 81 milyar euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Kısıtlamaların sonlandırılmasının gecikmesi halinde bu oranın yüzde 14-15'lere çıkabileceği belirtiliyor.

HDE gıda dışı ayakkabı, giyim, saat ve mücevher mağazalarının kapanmadan en fazla etkilenenler olduğu belirtiyor. Kapanmanın ne zaman biteceğine bağlı olarak HDE bu alanlarda ciroların bu yıl yüzde 15 ila 29 düşmesini bekliyor.

Kısıtlamalar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları dün düzenledikleri toplantıda, salgına karşı uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünü, mutasyona uğrayan virüsün yayılımı nedeniyle 7 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Okulları ve kreşleri açma kararı ise eyalet yönetimlerine bırakıldı. Mevcut kısıtlamaların gevşetilebilmesi için yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 35 seviyesinin altına çekilmesi gerektiği ifade edildi. Almanya'da şimdiye kadar yedi günlük vaka sayısı 100 bin kişide 50 seviyesinin altına düşmesi kısıtlamaların kaldırılması için kriter olarak alınıyordu.

Reuters/SSB, EC

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Kaynak: Deutsche Welle