Alman Patrondan Yatırımcılara Türkiye Daveti

SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, "Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya (Türkiye'ye) gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın" dedi.

Alman Patrondan Yatırımcılara Türkiye Daveti

SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, "Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya (Türkiye'ye) gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et