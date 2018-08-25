Alman Patrondan Yatırımcılara Türkiye Daveti
SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, "Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya (Türkiye'ye) gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın" dedi.
SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, "Yatırımcılara tavsiyem yatırım kararlarını masabaşı araştırmasına göre almamaları. Buraya (Türkiye'ye) gelin, bu ülkeyi, çevreyi, altyapısını görün ve kendi algınızı yaratın" dedi.
Kaynak: Dunya.com