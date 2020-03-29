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Almanya, Ekonomi

Alman otomotivine korona darbesi

Alman otomotiv sanayi uzmanlarından Prof. Dudenhöffer, otomotivde en az 100 bin kişinin işinden olacağı ve sektörün tekrar kendine gelmesinin 10 yıldan fazla bir zaman alacağı tahmininde bulundu.

29.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:44
Alman otomotivine korona darbesi

Alman otomotiv sanayi uzmanlarından Prof. Dudenhöffer, otomotivde en az 100 bin kişinin işinden olacağı ve sektörün tekrar kendine gelmesinin 10 yıldan fazla bir zaman alacağı tahmininde bulundu.Otomotiv sektörünün önde gelen uzmanlarından Prof. Ferdinand Dudenhöffer, koronavirüs krizinin ardından Alman otomotiv sektöründe 100 binden fazla kişinin işine son verilebileceği öngörüsünde bulundu. Sektörün ürettiği araçlara yönelik talebin bu yıl içinde yüzde 15 azalacağının tahmin edildiğini belirten Dudenhöffer, daha önce yaşanan küresel mali krizden elde edilen deneyimler ışığında değerlendirme yapıldığında, otomotiv sektörünün korona krizini tam anlamı ile atlatmasının on yıldan fazla sürebileceğini ifade etti.

"Her sekiz kişiden biri işinden olacak"

Duisburg-Essen Üniversitesi İşletme ve Otomotiv Ekonomisi Bölümünde Prof. Dudenhöffer sektörel araştırmasında, Alman otomotiv markalarının depolarında, toplam 1,3 ile 1,7 milyon araçlık stoğunun bulunduğunu ve hiçbir şirketin kullanmadığı üretim kapasitesini yıllarca taşıyamayacağını vurguladı. Dudenhöffer, bu sebeplerden dolayı, "iyimser bir tahminle" şu an otomobil üreticisi firmalarla, onların yan sanayinde çalışan yaklaşık 830 bin kişiden en az 100 bin kişinin işine son verileceği öngörüsünde bulundu.

Talep küresel bazda çok düşecek öngörüsü

Almanya otomotiv sanayinin ürettiği yıllık otomobil rakamı, 2019'da bir önceki yıla göre yaklaşık 400 bin azalarak 4,7 milyon otomobile düşmüştü. Prof. Dudenhöffer satış oranlarının bu yıl Almanya'da yüzde 15, Çin'de yüzde 20, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 25 ve İtalya'da yüzde 30 azalacağını tahmin ediyor. Bu öngörüler baz alındığında da Almanya'nın, "yine iyimser bir tahminle" en fazla 3,8 milyon, "kötümser bir tahminle" de 3.4 milyon araç üreteceğini belirten Dudenhöffer, sorunun tedarik zincirindeki aksaklıklar değil, açık bir şekilde azalan talep olduğunu ifade ediyor. Prof. Ferdinand Dudenhöffer'e göre sektörün içine gireceği krizin şiddetini azaltmak için hükümet katma değer vergisini kaldırmalı ya da negatif katma değer vergisi uygulamasına geçmeli.

dpa/ ET,JD

(c)


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