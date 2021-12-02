Alman otomotiv sektöründe iş durumu tedarik darboğazları ile kasımda kötüleşti - Haberler
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Alman otomotiv sektöründe iş durumu tedarik darboğazları ile kasımda kötüleşti

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Alman otomotiv sektöründe iş durumu tedarik darboğazları ile kasımda kötüleşti

Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumunun tedarik darboğazları nedeniyle kasımda daha kötüleştiği belirtildi.

Almanya'da otomotiv sektörünün iş durumunun tedarik darboğazları nedeniyle kasımda daha kötüleştiği belirtildi.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, ekim ayında 17,4 olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, kasımda 7,8 puan azalarak 9,6 puana geriledi.

Ankete göre, sektörün ihracat beklentileri ise 33,8 puandan 52,5 puana yükseldi.

Almanya'da otomotiv sektörünün gelecek aylara ilişkin iş beklentileri de 2,4 puandan 0,5 puana indi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Düşüş eğilimi, öncelikle tedarikçilerin durumundan kaynaklanmaktadır. Otomotiv tedarikçileri, mevcut durumlarına ilişkin olarak otomobil üreticilerine kıyasla çok daha karamsar değerlendirmeler yaptı." ifadesi kullanıldı.

Çip kıtlığı dolu sipariş defterlerine rağmen aylardır Alman otomobil üreticilerinin üretimlerini baskılıyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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