Alman otomobil üreticilerine 100 milyon euroluk çelik karteli cezası

21.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37

Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.