Alman otomobil üreticilerine 100 milyon euroluk çelik karteli cezası
Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
21.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:37
Almanya Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi, çelik satın almak için kartel oluşturdukları gerekçesiyle BMW, Daimler ve Volkswagen'e toplamda 100 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com