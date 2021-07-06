Alman Otomobil Üreticileri Birliği Yıl Sonu Üretim Hedeflerini Küçülttü
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Alman Otomobil Üreticileri Birliği Yıl Sonu Üretim Hedeflerini Küçülttü

Alman Otomobil Üreticileri Birliği Yıl Sonu Üretim Hedeflerini Küçülttü
Habermetre - Haberler | Toplum

Alman Otomobil Üreticileri Birliği (VDA) 5 Temmuz Pazartesi günü 2021 yılındaki üretim artışı hedefini revize etti.

Alman Otomobil Üreticileri Birliği (VDA) 5 Temmuz Pazartesi günü 2021 yılındaki üretim artışı hedefini revize etti. Son aylarda gerçekleşen üretim miktarının beklentilerin altında kaldığı açıklandı ve daha önce yılsonu itibarıyla %13 olarak açıklanmış olan artış hedefi, %3'e çekildi.

Düşük üretim rakamlarının özellikle tedarik zincirlerindeki bozulmalara bağlı olarak gerçekleştiği ve pandemiden dönüş sürecinin üretim açısından inişli çıkışlı bir süreç izlemekte olduğu belirtildi.

Daha önce 4 milyon adet olarak açıklanan yılsonu toplam üretim miktarı hedefi de 3, 6 milyon adet olarak revize edildi.

Bünyesinde dünyaca ünlü lüks otomobil markalarını barından Alman otomobil sanayisi, ülke ekonomisindeki toplam üretimin %5'ini gerçekleştirerek, 800 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Alman otomobil üreticileri pandeminin başlarında talebin azalacağı öngörüsüyle üretimi yavaşlatmış, daha sonra ise ekonomilerin açılmasıyla birlikte bir anda tekrar artışa geçen talebe cevap vermekte zorlanmışlardı.

2021 yılının ilk yarısı itibarıyla toplam 1, 73 milyon adet otomobil üretilen Almanya'da, üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16 artış gösterdi. Fakat 2021 yılı Haziran ayına tek başına baktığımızda, otomobil üretiminin 2019 yılı Haziran ayına göre %19 azalmış olduğu görüldü. Bu durum son günlerde sektörde yaşanan tedarik sıkıntılarını ortaya koyması açısından dikkat çekti.

Öte yandan yeni kayıtlı otomobil satışlarının da yılın ilk yarısında geçtiğimiz yıla kıyasla %15 oranında bir artış göstererek 1. 39 milyon adet olarak gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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