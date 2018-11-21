Alman Otomobil Devleri Beyaz Saray'a Davet Edildi

Alman otomobil üreticileri Volkswagen, Daimler ve BMW'nin üst düzey yöneticileri ABD Devlet Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'a daveti edildi.

Aylardır yaptığı açıklamalarla Alman otomobil üreticilerini tehdit eden Trump'ın daveti Almanya'da hayretle karşılandı. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Daimler Yönetim kurulu Başkanı Dieter Zetsche ve BMW Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger, Alman otomotiv endüstrisinin liderleriyle doğrudan görüşmeler yapmak isteyen Trump'un davetine katılacaklarını açıkladı. Toplantının Kasım ayında yapılması bekleniyor. - FRANKFURT