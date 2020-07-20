Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitiminde
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Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitiminde

Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitimindeİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) -Alman ordusu yeni tip corona virüs (covid-19) enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı.

Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitiminde
20.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:48

Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitiminde

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA) -Alman ordusu yeni tip corona virüs (covid-19) enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı. Projenin test aşamasının tamamlanmasına az bir süre kaldığı ve 3 hafta sonra uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

Almanya silahlı kuvvetleri Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi (TiHo) ve Ulmen Vulkaneifel'deki eğitim merkezinde yürütülen ortak projeyle virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpeklere eğitim verilmeye başlandı.Silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, köpeklerin uyuşturucu ve kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabilme yeteneklerinden yola çıkılarak projeye başlandığı ifade edildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) köpek eğitim merkezini görüntüledi.

ÜÇ HAFTA SONRA DEVREYE GİRECEK

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Hannover Askeri merkezinden edindiği bilgiye göre çalışmanın ileriki haftalarda sonuca varılmasının beklendiği bildirildi. Köpeklerin kanser, şeker, prostat gibi hastaların bulunmasında da kullanıldığı ifade edilerek henüz laboratuvar aşamasında olan çalışmanın iki üç hafta sonra test uygulamasına geçileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Orduda görevli 10 köpek üzerinde yapılan deney ve araştırmalarda şu ana kadar koronavirüs taşıyanların tespitinde yüzde 80 başarı kaydedildiği de açıklandı. Öte yandan Hannover Üniversitesi'nden Paula Jendrny Alman basınına yaptığı açıklamada, köpeklerin, kişilerden alınan tükürük örneklerine tepki göstererek tespit edeceklerini belirtti.

Umut Akdemir isimli Türk vatandaşı ise, projeye ilişkin olarak 'Köpekler zaten birçok noktada kullanılıyor. Uyuşturucu bulmada; mesela Türkiye'de gördük depremlerde insanları çıkarıyorlar. Yani güzel bir uygulama bence. Böyle köpeği olan biri olarak sevindim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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