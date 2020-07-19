Alman ordusunun köpekleri koronavirüs eğitiminde Hannover Askeri merkezinden edindiği bilgiye göre çalışmanın ileriki haftalarda sonuca varılmasının beklendiği bildirildi.

Hannover Askeri merkezinden edindiği bilgiye göre çalışmanın ileriki haftalarda sonuca varılmasının beklendiği bildirildi. Köpeklerin kanser, şeker, prostat gibi hastaların bulunmasında da kullanıldığı ifade edilerek henüz laboratuvar aşamasında olan çalışmanın iki üç hafta sonra test uygulamasına geçileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Orduda görevli 10 köpek üzerinde yapılan deney ve araştırmalarda şu ana kadar koronavirüs taşıyanların tespitinde yüzde 80 başarı kaydedildiği de açıklandı. Öte yandan Hannover Üniversitesi'nden Paula Jendrny Alman basınına yaptığı açıklamada, köpeklerin, kişilerden alınan tükürük örneklerine tepki göstererek tespit edeceklerini belirtti.

Umut Akdemir isimli Türk vatandaşı ise, projeye ilişkin olarak "Köpekler zaten birçok noktada kullanılıyor. Uyuşturucu bulmada; mesela Türkiye'de gördük depremlerde insanları çıkarıyorlar. Yani güzel bir uygulama bence. Böyle köpeği olan biri olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

- Köln

Kaynak: DHA