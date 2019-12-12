Alman ordusunda 100 yıl sonra haham görevlendirildi
Alman Silahlı Kuvvetleri, bünyesindeki Yahudi askerler için bir asrın ardından ilk defa bir haham görevlendirileceğini açıkladı. Alman Savunma Bakanı, kararı "Yahudilerin ülkenin bir parçası olduğuna gösterge" olarak yorumladı
Alman Silahlı Kuvvetleri, bünyesindeki Yahudi askerler için bir asrın ardından ilk defa bir haham görevlendirileceğini açıkladı. Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer alınan karar için "Yahudilerin ülkenin bir parçası olduğuna gösterge" yorumunu yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer, "Bugün yapılan kabine toplantısında Yahudi askerlerimiz için önemli bir mesaj gönderdik. Yaklaşık 100 yılın ardından Alman ordusunda Yahudi bir haham görev alacak" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle