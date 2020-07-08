Alman Ordusu'nda aşırı sağcılık vakaları Aşırı sağcı eğilimler, sorgulamadan itaat ve sohbet gruplarında ırkçı yorumlar: Alman Ordusu yıllardır bu konularda eleştiriliyor.

Aşırı sağcı eğilimler, sorgulamadan itaat ve sohbet gruplarında ırkçı yorumlar: Alman Ordusu yıllardır bu konularda eleştiriliyor. Hükümet yıllardır bu vakaları münferit olaylar olarak nitelendirdi. DW muhabiri Anne Höhn Alman Ordusu'ndan ayrılmış eski bir askerle görüştü. Kimliğinin gizli kalmasıyla koşuluyla yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: DailyMotion.com