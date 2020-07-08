Alman Ordusu'nda aşırı sağcılık vakaları
Aşırı sağcı eğilimler, sorgulamadan itaat ve sohbet gruplarında ırkçı yorumlar: Alman Ordusu yıllardır bu konularda eleştiriliyor.
08.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:49
Aşırı sağcı eğilimler, sorgulamadan itaat ve sohbet gruplarında ırkçı yorumlar: Alman Ordusu yıllardır bu konularda eleştiriliyor. Hükümet yıllardır bu vakaları münferit olaylar olarak nitelendirdi. DW muhabiri Anne Höhn Alman Ordusu'ndan ayrılmış eski bir askerle görüştü. Kimliğinin gizli kalmasıyla koşuluyla yaşadıklarını anlattı.
Kaynak: DailyMotion.com