Alman Model Heidi Klum'dan İddialı Çıkış: Son Kullanma Tarihim Yok
44 yaşında kariyerine devam eden Alman asıllı süper model Heidi Klum, "Bizim son kullanma tarihimiz yok" diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.
Alman asıllı süper model Heidi Klum, geçtiğimiz hafta Ellen DeGeneres'in sunduğu talk şov programına konuk oldu.
"BİZİM SON KULLANMA TARİHİMİZ YOK"
44 yaşında mankenliğe devam ettiği için bazı çevrelerin eleştiri oklarının hedefinde yer alan Klum, "Benim yaşımda birçok kadın mevcut. 50, 60 ve 70'li yaşlarında olanlar da... Bizim bir son kullanma tarihimiz mi var? Bence yok. Kendimizi güzel hissedemez miyiz?" diyerek büyük alkış topladı.
"BEKARIM VE AŞKA AÇIĞIM"
Öte yandan kısa bir süre önce aktör Adrien Brody'le aşk yaşadığı iddia edilen manken, ilişki sorularına da "Bekarım ve aşka açığım" yanıtını verdi.
YORUMLAR (11)
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BU GARI BENDE OLSUN TÜM BANKALARA BORCUM OLSUN KREDİ KARTLARIMDA İCRALIK OLSUN NE GARI BEEECevap Yaz Yayından Kaldır
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gerçekten harikasın hayatımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bİ KADIN OLARAK ETKİLENİYORUM BU KADINDANCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Çok güzel karısınız hamfendiCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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SELAM HEİDİ HANIM ÇOK TATLI VE ÇOK GÜZELSİNİZ SAYGILARCevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır