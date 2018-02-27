Alman Model Heidi Klum'dan İddialı Çıkış: Son Kullanma Tarihim Yok
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Alman Model Heidi Klum'dan İddialı Çıkış: Son Kullanma Tarihim Yok

44 yaşında kariyerine devam eden Alman asıllı süper model Heidi Klum, "Bizim son kullanma tarihimiz yok" diyerek iddialı bir çıkışa imza attı.

Alman asıllı süper model Heidi Klum, geçtiğimiz hafta Ellen DeGeneres'in sunduğu talk şov programına konuk oldu.

"BİZİM SON KULLANMA TARİHİMİZ YOK"

44 yaşında mankenliğe devam ettiği için bazı çevrelerin eleştiri oklarının hedefinde yer alan Klum, "Benim yaşımda birçok kadın mevcut. 50, 60 ve 70'li yaşlarında olanlar da... Bizim bir son kullanma tarihimiz mi var? Bence yok. Kendimizi güzel hissedemez miyiz?" diyerek büyük alkış topladı.

"BEKARIM VE AŞKA AÇIĞIM"

Öte yandan kısa bir süre önce aktör Adrien Brody'le aşk yaşadığı iddia edilen manken, ilişki sorularına da "Bekarım ve aşka açığım" yanıtını verdi.

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