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Alman milli tekvandocular, tecrübelerini Türk yıldız tekvandocularla paylaştı

Alman Tekvando Milli Takımı'nda başarılar elde eden Alexander Bachmann ve eşi Rabia Bachmann, Isparta'da Türk yıldız tekvandocularla buluşarak, deneyimlerini paylaştılar.

Alman milli tekvandocular, tecrübelerini Türk yıldız tekvandocularla paylaştı
19.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:16

Alman Tekvando Milli Takımı'nda başarılar elde eden Alexander Bachmann ve eşi Rabia Bachmann, Isparta'da Türk yıldız tekvandocularla buluşarak, deneyimlerini paylaştılar.

Almanya'ya Tekvando dalında madalyalar kazandıran Rio Olimpiyatlarına katılan Almanya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ispartalı Rabia Bachmann ile 2017 dünya şampiyonu olan Alman tekvandocu eşi Alexander Bachmann, Isparta'da sporcularla buluştu. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörleri Yaşar Erbil ve Rüveyda İnal'ın öğrencileriyle Işıkkent Spor Salonunda bir araya gelen başarılı tekvandocu Alexander Bachmann ve eşi Rabia Bachnman, yıldız tekvandocularla tecrübelerini paylaştılar.

"Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum"

Alman Milli Sporcu Rabia - Alexander Bachman çifti sağlıklı yaşam için sporcunu önemine dikkat çektiler. Almanya Milli takım sporcusu Alexander Bachmann, eşinin Ispartalı olmasından dolayı güller diyarına geldiğini söyledi. 2021 Olimpiyat oyunlarına İzmir Çeşme'de hazırlanan Tekvaondo Türk Milli Takım kampına davet edildiğini dile getiren Bachman, "2017'de dünya şampiyonu oldum. Buraya olimpiyatlara hazırlık için geldim. Burada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

"Türk sporcular iyi olduğu için onlarla antrenman yapmam da iyi oluyor"

Gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bachman, "Her zaman kendimden küçüklere yardımcı olmak isterim. Türk Milli Takımı ile antrenman yapmak hoşuma gidiyor çünkü takımda iyi arkadaşlarım var. Türk sporcular iyi olduğu için kendileriyle antrenman yapmak benim için de iyi oluyor" diye konuştu. Bachman, hedefinin olimpiyatlarda madalya olduğunu dile getirdi.

Ispartalı sporcularına kısa bir gösteri sunan Isparta'nın damadı Almanya Milli takım sporcusu Alexander Bachmann, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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