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Alman Milli Kaleci Manuel Neuer'in skandal görüntülerine tepki yağıyor

Bayern Münih ve Alman milli futbol takımı kalecisi Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkcı şarkılarla Almanya gündemine oturdu.

Alman Milli Kaleci Manuel Neuer'in skandal görüntülerine tepki yağıyor
13.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:51

Bayern Münih ve Alman milli futbol takımı kalecisi Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan'da söylediği ırkcı şarkılarla Almanya gündemine oturdu.

FC Bayern Münih'in 34 yaşındaki başarıları kalecisi tiwitterdan yayılan görüntüleri sonrası, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya'da tartışılmaya başladı. 

GAZETELER, MİLLİ TAKIMDAN UZAKLAŞTIRILMASINI İSTEDİTüm yayın organları eleştiri yağmuruna tutarken bazı gazeteler Neuer'in Milli takımdan uzaklaştırılmasını teklif etti. Bazı yayın organları "O'nun milli olması O'nu masum kılmaz" eleştirilerini getirdi. Sekiz kez Almanya şampiyonluğu yaşayan Neuer'in medyaya yansıyan görüntüsünde Hırvatistan'da tatilde bulunduğu şu günlerde Bayern Münih kaleci antrenörü Toni Tapalovic ve bazı Hırvat arkadaşlarıyla birlikte aşırı sağcı grup "Thompson" dan Marko Perkovic'in Lijepa Li Si" şarkısını seslendirdiği gözleniyor. Şarkı, Bosna Hersek'i Hırvatistan'a ait  toprakları gibi gösteren ırkçı söylemler içeriyor.

Manuel Neuer'in 8 Ağustos'ta başlayacak  Şampiyonlar Ligi turnuvası öncesi Hırvatistanda tatile çıktığı bilgisine ulaşılırken Almanların yanı sıra Almanya'da yaşayan pek çok Türk vatandaşı Mesut Özil'e yapılanları hatırlatarak ırkçı söylemler içeren şarkıyı okuyan Neuer'in cezasız kalmamasını istiyor. 


Kaynak: DHA

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