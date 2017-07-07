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Alman Milletvekilleri Konya'daki NATO Üssünü Ziyaret Edecek

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceği bildirildi.

Alman Milletvekilleri Konya'daki NATO Üssünü Ziyaret Edecek

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaret edeceği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com