Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha

Alman Die Welt gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı teknolojisinde öncü bir ülke olduğu belirtilerek, SİHA'ların etkili ve düşük maliyetli olduğu vurgulandı.

Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha
07.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:40

Alman Die Welt gazetesinde yer alan bir makalede, Türkiye'nin Silahlı İnsansız Hava Aracı teknolojisinde öncü bir ülke olduğu belirtilerek, SİHA'ların etkili ve düşük maliyetli olduğu vurgulandı.

Almanya'dan Türk SİHA'larına (Silahlı İnsansız Hava Aracı) gösterilen ilgi artıyor. Alman Der Spiegel dergisinin Türk Savunma Sanayii ve BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'larını konu alan haberinin ardından şimdi de Alman Die Welt gazetesi, Türk SİHA'larının dünyada gördüğü ilgiye dikkat çekti. Gazetede 5 Haziran'da Boris Kalnoky imzalı yayınlanan makalede, "Türkiye'nin TB2 SİHA'ları savaşta nasıl devrim yapıyor" başlığı kullanıldı.

Türkiye'nin SİHA teknolojisinde öncü ülkeler arasına girdiği ifade edilen yazıda Türk TB2 SİHA'larının "ucuz, etkili ve ölümcül" olduğu yorumu yapıldı. Makalede Orta Doğu'daki askeri güç dengesinin Türk SİHA stratejisiyle Ankara lehine değiştiğine dikkat çekilirken, Türk SİHA'ları, MQ-9 Reaper adlı Amerikan İHA'larıyla karşılaştırıldı. Düşük maliyeti nedeniyle bu tür SİHA'ların daha az varlıklı ülkelerin büyük askeri güçlere kafa tutmasına vesile olduğunun yazıldığı haberde, "Türk TB2 SİHA'ları da 'Reaper' gibi 24 saatten fazla uçabiliyor, gözlemleyebiliyor ve hedeflere saldırabiliyor. Ama Türk ordusu bu yönde çok daha farklı bir strateji izleyerek savaş alanında TB2'yi Amerika'dan çok daha etkili şekilde kullanıyor. Örneğin, Türk SİHA filosu Suriye'de ciddi bir hava gücüne dönüştü ve Libya'da da kullanılan bu SİHA'lar Türkiye'ye askeri güç ve başarı kazandırdı" ifadeleri yer aldı.

Yazıda TB2'lerin avantajlarına dikkat çekilerek, "Bir Amerikan Reaper'in maliyeti 16 milyon doları bulurken hedefi şaşmayan, ucuz ve ölümcül Türk SİHA'larının maliyeti sadece 6 milyon dolar. Tamamen kontrol edilebilen, hatta zırhı delebilecek güce sahip MAM-L mini roketlerle donatılan bu SİHA'lar artık Türkiye sınırlarının ötesinde de talep görüyor. Ukrayna, 2019 yılında 12 tane TB2 için Türkiye'ye anlaşma imzaladı ve bunlardan 6 tanesi teslim edildi" denildi.

Bugüne kadar sadece ABD, İngiltere, Fransa, İsrail ve İran gibi birkaç tane ülkenin SİHA'lara sahip olduğunun yazıldığı haberde Türkiye'nin SİHA'larını dünya genelinde kullanımını da hızlandırdığı ifade edildi. Haberde SİHA'ların üretimi ve geliştirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim alan damadı Selçuk Bayraktar'ın rol aldığına dikkat çekilirken, Bayraktar'ın şu an Akıncı TİHA (Taaruzi İnsansız Hava Aracı) üzerinde çalıştığı bilgisi de yer aldı. - HAMBURG

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Kamyonet sürücüsü, aracının direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkarak el salladı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
Beyaz Saray önündeki Floyd protestosuna binlerce kişi katıldı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını zanneden genç kız, gittiği olay yerinde hayatının sürprizini yaşadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Alman medyasından Türk SİHA'larına bir övgü daha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:43:36. #1.14#
title