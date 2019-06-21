Alman medya devine ABD'den büyük teklif

ABD merkezli yatırım fonu KKR, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşen Bild ve Die Welt gazetelerinin de ait olduğu Axel Springer'in azınlık hisselerini almak için hisse başına 63 Euro önerdi. Şirketin geçen yıl geliri yüzde 4,1 artarak 3,2 milyar Euro'ya, karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon Euro olarak kayıtlara geçmişti.

Axel Springer'den yapılan açıklamada da söz konusu teklifin, şirketin 29 Mayıs'ta hisse kapanış fiyatının (45,10 Euro) yaklaşık yüzde 40'ının üzerinde olduğu belirtildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI DESTEKLİYOR

Açıklamada, teklifin Axel Springer'in değerini toplamda 6,8 milyar Euro'ya taşıdığı hatırlatılarak, azınlık hissesi satın alma anlaşmasının yüzde 42,6 ile Alman şirketin büyük hissedarı olan Friede Springer ve Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner tarafından desteklendiğine vurgu yapıldı. Büyük hissedarlar ise hisselerini ellerinde tutmaya devam edecek. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20'sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilirken, hisse satışının Axel Springer'in piyasa baskısına maruz kalmaksızın alanına yatırım yapmasını sağlayacağının altı çizildi.