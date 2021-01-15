Alman Meclisinde "Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık" konulu önerge kabul edilmedi
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Alman Meclisinde "Müslüman karşıtı ırkçılık ve ayrımcılık" konulu önerge kabul edilmedi

15.01.2021 02:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 03:04
Alman Meclisinde

Almanya'da Sol Partinin (Die Linke) Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık konulu önergesi Federal Mecliste reddedildi.

Almanya'da Sol Partinin (Die Linke) Müslümanlara yönelik ırkçılık ve ayrımcılık konulu önergesi Federal Mecliste reddedildi.

Sol Parti tarafından "Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılık ve Almanya'da Müslümanlara karşı ayrımcılık" başlığıyla meclise verilen önerge, iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ana muhalefet olan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) oylarıyla reddedildi.

Önergenin görüşüldüğü oturumda söz alan Sol Partili milletvekili Christine Buchholz, Almanya'da her iki günde bir camiye saldırı yapıldığını belirterek, "Müslümanlara karşı yapılan suçlar gün geçtikçe şiddet içermektedir. Bu gelişmeler alarm vericidir." dedi.

Almanya'da sadece başörtüsü nedeniyle ırkçı bir şekilde saldırılara uğrayanların bulunduğuna dikkati çeken Buchholz, "Gross Gerau'da bir başörtülü kadın sırf başörtüsü taktığı için saldırıya uğradı ve kimse ona yardım etmedi. Wolfsburg'ta bir imam iki haftada bir ölüm tehdidi almaya devam ediyor. Aşırı sağcı teröristler Müslümanlara karşı nefreti kendileri için itici bir güç olarak görüyorlar. Bunlar AfD'liler tarafından kışkırtılmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki Mevlana Camisi'ne sabah namazı kılındığı esnada botlarıyla ve köpeklerle içeri giren Alman polisinin tutumunu da eleştiren Buchholz, "Korona yardımı müracaatında usulsüzlük iddiasıyla yapılan bu baskınla ülkedeki dini kurumlar üzerinde potansiyel suçlu algısı yaratılmak istenmektedir. Oysa papazlık yapan bir dostum bana yanlış bir müracaat nedeniyle kiliseye böyle bir baskının tahayyül bile edilemeyeceğini söyledi." diye konuştu.

Almanya'da Müslümanların günlük yaşamda ayrımcılığa uğradığını vurgulayan Buchholz, şunları kaydetti:

"Türk ya da Arap isimli birisi ev bulmakta, iş bulmakta sorunlar yaşıyor. Bu durum, özellikle de başörtülü kadınlar için de geçerli. Kimse inancından dolayı dezavantajlı durumda olmamalı. Hükümetten eyaletlerle beraber Müslüman dini cemaatlerinin devletçe tanınmasını, Ayrımcılıkla Mücadele Yasası'nda reform yapılmasını ve Müslümanlara ilave danışmanlık hizmetleri verilmesini talep ediyoruz."

Reddedilen önergede dini cemaatlere yönelik eşitsizliğin ortadan kaldırılması, camilerin güvenliğinin iyileştirilmesi, İslam konusunda manevi danışmanlık ve sosyal hizmetler ile diğer dinlerle eşit görülme gibi talepler bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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