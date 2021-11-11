Alman Meclisi'nde Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi görüşüldü

Almanya'da Federal Meclis'te (Bundestag), Avrupa'ya göçme arayışıyla Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler görüşüldü.

"Göçü düzenlemek, kontrol etmek ve sınırlandırmak" başlığıyla yapılan ve Belarus-Polonya sınırındaki kişilerin durumunun ele alındığı oturumun başkanlığını ekim ayında Federal Meclis Başkanvekili seçilen Aydan Özoğuz yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, oturumda yaptığı konuşmada, yüzlerce kişinin Belarus güvenlik güçlerinin teşvik etmesiyle Belarus-Polonya sınırında bulunduğunu belirterek, insanların sınırda acı çekmesinin sorumlusunun Polonya değil, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Belarus yönetimi olduğunu söyledi.

"Bundan dolayı Polonya, Avrupa'nın dayanışmasını hak ediyor." ifadesini kullanan Maas, binlerce insanın "güç oyunları" için rehin alındığını savundu.

Maas, bu olaydan doğru sonuçların çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bunu da Avrupalı partnerlerle yapmak istiyoruz." dedi.

Sınır bölgesinde bulunanlara yönelik insani yardım yapılmasının öncelik taşıdığını dile getiren Maas, Belarus'un "yasa dışı kaçakçılığına" karşı önlem alınmaya devam edileceğini bildirdi.

Bu kaçakçılığa katılan hiç kimsenin cezasız kalmayacağını vurgulayan Maas, bunun sınırda bulunan insanların geldiği ülkelere, transit ülkelerine ve bu insanları Belarus'a götüren hava yolu şirketlerine bir mesaj olduğunu kaydetti.

Maas, Avrupa Birliği'nin (AB), Lukaşenko yönetimine karşı yaptırımları genişleterek sıkılaştıracağını belirterek, bu yaptırımların 15 Kasım'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında görüşerek kabul edileceğini ifade etti.

Yeşiller Milletvekili Franziska Brannter, Avrupa'ya göçme arayışıyla sınır bölgesinde bulunan kişilere insani yardım sağlanmasını talep ederek, Alman hükümetinden de Polonya'nın yardım kuruluşlarına ve gazetecilere sınır bölgesine girmesine izin vermesi için çaba sarf etmesini istedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Lars Castelucci de Lukaşenko'nun insanları "baskı" aracı olarak kullandığını savunarak, Belarus Cumhurbaşkanı'na Avrupa'nın güçlü olduğu mesajı verilmesi gerektiğini söyledi.

Burada yaşananların "devlet yoluyla insan kaçakçılığı" olduğunu, buna izin verilememesi gerektiğini dile getiren Castelucci, Avrupa'nın haklarının da savunulacağını kaydetti.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Milletvekili Gottfried Curio ise Almanya'ya gelmek isteyenlerin, durumlarını kendilerinin oluşturduğunu ileri sürerek "Göç insan hakkı değildir." ifadesini kullandı.

Sınırlarını güvenli hale getirmesi için Polonya'ya yardım edilmesini isteyen Curio, bu ülkenin Avrupa'nın ve Almanya'nın çıkarlarını koruduğunu savundu.

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