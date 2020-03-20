Alman Matematikçi Açıkladı: Bir Ölüm Bin Vaka Demektir!

Alman matematikçi Stefan Flasche tarafından yapılan incelemeler virüsle ilgili endişe verici bir gerçeği ortaya koydu.

Fark Edilmemiş Vakaları İşaret Ediyor

Stefan Flasche tarafından çeşitli veriler ve çeşitli parametreler yolu ile yapılan incelemeler virüsün yayılımı ile ilgili ilginç bir detayı açığa çıkardı.

Araştırmalara göre virüs kaynaklı bir ölüm, iki hafta öncesinde bulunan ancak fark edilmemiş yüz vaka anlamına geliyor. Yani her bir ölüm, fark edilmeyen yüz vakanın bulunduğunu işaret ediyor. Tabii bu yüz vaka, ölümün yaşandığı süreçteki vakaları değil iki hafta öncesini işaret ediyor.

Yine araştırmalar kapsamında virüs kaynaklı bir ölüm yaşandığında, o sırada fark edilmemiş bin vaka bulunmuş oluyor.

Tabii tüm bu araştırmaların aslında verilerden derlendiğini ve herhangi bir şekilde kanıtlanmadığını belirtelim.

Virüsü Kapmış Olabilir misiniz?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede vatandaşların hastalık riskini sorgulayabilecekleri web sitesini açtı. T.C. Sağlık Bakanlığı Online Koronavirüs Kontrol Uygulaması, kişiye sorular yönelterek testi gerçekleştiriyor.

Söz konusu teste ulaşmak için https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.