Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı

Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da Alman Makinistler Sendikası (GDL) üyelerinin ülke genelinde greve gitmesi şehir içi, şehirler arası, uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

Almanya'da Alman Makinistler Sendikası (GDL) üyelerinin ülke genelinde greve gitmesi şehir içi, şehirler arası, uzun mesafeli yük ve yolcu treni seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirdi.

Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından GDL üyeleri ülke genelinde iş bırakma eylemine başladı. Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ülke çapında, şehir içi trenlerinin çoğu çalışmadı.

Pazartesi günü yeni öğretim yılına başlayan öğrenciler okullarına geç kalırken ve çalışanlar işlerine özel araçlarıyla gitmeye çalıştığı için trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Alman Demiryolları, açıklamasında GDL sendikasına üye makinistlerin iş bırakması nedeniyle uzun mesafeli trenlerinin yalnızca dörtte birinin çarşamba ve perşembe günleri çalışacağını belirterek, yolcuları gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısı yaptı.

Bugün sabah 02.00'de başlayan söz konusu iş bırakma eylemlerinin 13 Ağustos Cuma sabah saat 02.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve sel felaketinden etkilenen Deutsche Bahn, GDL üyelerine gelecek yıl için yüzde 1,5 ve Mart 2023'te ise yüzde 1,7 zam teklif etmişti.

Sendika, bunu yeterli bulmayarak, makinistler için 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere yüzde 3,2 zam ve 600 avro korona primi ödenmesini talep ediyor.

Kamu şirketi olan Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor.

Kovid-19 salgını ekonomik olarak sıkıntılı olan kamu şirketini kötü yönden etkilerken, 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar avro olmuştu. Alman Demiryolları'nın net finansal borcu ise 32 milyar avroya yükselmişti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Yusuf Güney Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alman makinistlerin grevi ülke genelinde ulaşımı aksattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 18:45:44. #1.16#

title