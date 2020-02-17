Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı
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Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı

Almanya'da mahkeme Tesla'nın Berlin yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi

17.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:19
Alman mahkemesinden Tesla'ya 'ağaç kesimini durdur' kararı

'da mahkeme Tesla'nın yakınlarında kuracağı elektrikli otomobil ve pil fabrikasının inşaatı için başladığı ağaç kesme işini durdurması emri verdi.


Amerikalı şirket geçtiğimiz kasım ayında Avrupa'daki ilk Gigafactory'yi Brandenburg eyaletindeki Gruenheide kentinde kuracağını açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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