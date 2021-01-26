Alman mahkemesi: Sığınmacılar insanlık dışı muamele görebilecekleri Yunanistan'a sınır dışı edilemez

Almanya'nın Münster kentindeki Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF), Yunanistan'da uluslararası korunma hakkı bulunan ve Almanya'ya iltica etmek isteyen sığınmacıları Yunanistan'a sınır dışı etme talebini, "insanlık dışı ve aşağılayıcı"...

Almanya'nın Münster kentindeki Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesi, Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF), Yunanistan'da uluslararası korunma hakkı bulunan ve Almanya'ya iltica etmek isteyen sığınmacıları Yunanistan'a sınır dışı etme talebini, "insanlık dışı ve aşağılayıcı" muameleye maruz kalabilecekleri gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme, sığınmacıların Almanya'ya iltica taleplerinin, Yunanistan'da uluslararası korunma hakları bulunduğu gerekçesiyle reddedilemeyeceğine hükmetti.

Mahkemenin kararında, bu kişilerin Yunanistan'a dönmeleri durumunda yatak, ekmek, sabun gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına dair ciddi riskler bulunduğu belirtilerek, "Yunanistan'a dönmeleri halinde insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele tehdidiyle karşı karşıya kalacaklarından davacıların iltica talepleri geçersiz sayılarak reddedilemez." ifadesi kullanıldı.

Sığınmacıların, Yunanistan'da barınak ve iş imkanı bulamayacakları için maddi zorluk yaşayacağı aktarılan kararda, bu kişilerin sığınmacı merkezlerinde barınamayacağı, evsizlerin kaldığı yurtların da Yunanistan'da yetersiz olduğu kaydedildi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, Yunanistan'da korunma hakkı elde ettikleri gerekçesiyle Eritreli ve Filistin kökenli Suriyeli iki sığınmacının Almanya'ya iltica başvurularını reddetmiş ve sınır dışı edilmelerini istemişti.

BAMF'ın bu kararı, Yunanistan'da zor koşullara rağmen bu ülkede koruma hakkına sahip sığınmacıların insanlık dışı durumda kalacaklarına dair emarelerin bulunmadığı gerekçesiyle Düsseldorf ve Arnsberg idari mahkemeleri tarafından onaylanmıştı.

Sığınmacılar bunun üzerine iki mahkeme tarafından verilen kararların temyiz edilmesi talebiyle Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek Eyalet Mahkemesine başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay