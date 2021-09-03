Alman mahkemesi, makinistlerin grevinin durdurulması talebini reddetti
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Alman mahkemesi, makinistlerin grevinin durdurulması talebini reddetti

Alman mahkemesi, makinistlerin grevinin durdurulması talebini reddetti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Frankfurt İş Mahkemesi, Alman Demiryollarının, makinistlerin 1 Eylül'de başlayan grevinin durdurulması talebine ret yanıtı verdi.

Frankfurt İş Mahkemesi, Alman Demiryollarının, makinistlerin 1 Eylül'de başlayan grevinin durdurulması talebine ret yanıtı verdi.

Kamu şirketi olan Alman Demiryolları, Frankfurt İş Mahkemesinin 1 ay içinde üçüncü kez yolcu ve yük hizmetini kesintiye uğratan makinistlerin grevinin durdurulamayacağı yönündeki kararından sonra temyize gitti.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Alman Demiryolları ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 1 Eylül'de ülke genelinde 1 ay içinde üçüncü kez 6 günlük greve gitmişti.

2 Eylül'de Alman Demiryolları, Frankfurt İş Mahkemesinden grevlerin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir alınmasını talep etmişti.

Fakat, Frankfurt İş Mahkemesi dün, sendikanın aldığı grev kararının durdurulamayacağı yönünde karar verdi.

Bunun üzerine Alman Demiryolları, bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi'ne başvuru yaparak yerel mahkemenin aldığı kararın temyizini istedi.

Alman Demiryolları, GDL sendikasını, grevle yalnızca daha iyi çalışma koşulları ve maaş artışı sağlamaya çalışmayıp aynı zamanda siyasi hedefler peşinde koşmakla suçluyor.

GDL Başkanı Claus Weselsky, Frankfurt İş Mahkemesinin makinistlerin grevinin yasal, orantılı olduğunu açıkça belirttiğini vurgulayarak, "Alman Demiryolları, maddi olarak makul bir teklifte bulunana kadar grevi sürdüreceğiz. Bir teklif sunulduğunda her zaman müzakere etmeye hazırız." ifadesini kullandı.

GDL, talepleri karşılanmazsa makinistlerin iş bırakma eylemlerinin 7 Eylül saat 02.00'a kadar süreceğini kaydetmişti. GDL üyeleri, daha önce 10-13 Ağustos ve 22-25 Ağustos'ta grev yapmıştı.

Alman Demiryolları, grev öncesi 600 avroluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) primini ve maaşlara zammın 36 aylık toplu sözleşme süresinde yapılmasını kabul ederken GDL, 28 aylık toplu iş sözleşmesi dönemi için ücretlere zam yapılmasında ısrar etti.

Öte yandan Alman Demiryolları, uzun mesafe trenlerin yaklaşık yüzde 75'inin grev nedeniyle çalışamadığını da bildirdi.

Bu arada, Alman kamuoyunda "greve" yönelik eleştiriler de artıyor. Alman yolcular derneği Pro Bahn ve Almanya Şehirler ve Belediyeler Birliği, grevin derhal sona erdirilerek, Alman Demiryolları ile GDL arasında anlaşmazlıkların yeni müzakerelerle çözülmesini istedi.

Alman Demiryolları her gün yaklaşık 860 uzun mesafe ve 20 binden fazla şehir içi treni işletiyor. Kovid-19 salgını ekonomik açıdan sıkıntıda olan kamu şirketini olumsuz etkilerken 2021'in ilk yarısında vergi sonrası zararı 1,4 milyar avro olmuştu. Şirketin net finansal borcu ise 32 milyar avroya yükselmişti.

GDL'ye üye makinistler ücret artışı talebiyle 2014 ve 2015'te sekiz kez greve gitmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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