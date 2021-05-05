Alman koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech güvenilir mi?
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Alman koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech güvenilir mi?

Alman koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech güvenilir mi?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Sağlık

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer/BioNTech aşısının koruma oranını duyurdu. Peki, Alman koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech güvenilir mi? İşte, merak edilen konunun detayları…

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) bir açıklama yaparak ülkede kullanılan AstraZeneca ve Türkiye'de de kullanılmakta olan Pfizer/BioNTech aşılarının tek dozunun 60 yaş ve üzerindeki insanlarda ne kadar koruma sağladığını duyurdu. Açıklama sonrası çok merak edilen Alman koronavirüs aşısı Pfizer/BioNTech güvenilir mi, sorusu yanıtını buldu.

ALMAN KORONAVİRÜS AŞISI PFİZER/BİONTECH GÜVENİLİR Mİ?

Yapılan açıklamada, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının tek dozunun aşı olunduktan iki hafta sonra yüzde 89.7 oranında hastalığa karşı koruma oluşturduğunu açıklayan yetkililer AstraZeneca'nın tek doz aşısının ise yüzde 86 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Güney Kore'de 26 Şubat'tan beri aşı olan 3.5 milyon 60 yaş ve üzerindeki bireyin sağlık raporlarını inceleyen yetkililer, Pfizer ya da AstraZeneca'nın aşısını olan 521.133 insanı mercek altına aldıklarını duyurdu.

KDCA, "Verilerimizde 1.237 insanda koronavirüs tespit edilirken bunlardan sadece 29'unun aşı olan gruptan olduğunu analiz ettik. Bu veriler bize tek doz aşının bile yüksek oranda koruma sağladığını gösteriyor. İnsanlar sıra geldiği zaman aşı olmalılar ve böylelikle koruma oranını artırmalılar" açıklamasını yaptı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı'nda görevli Yoon Tae-ho düzenlediği basın toplantısında, "Ülkede koronavirüsten yaşamını yitirenlerin yüzde 95'i, 60 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız.Aşı bu insanlarda ölüm oranını çok ciddi bir oranda azaltıyor" dedi. Yoon Tae-ho, aşı olanlarda kanda pıhtılaşma görülme oranının da çok düşük olduğunu ve bu sorunun da çözümünün olduğunu dile getirdi

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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