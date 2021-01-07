Alman Katolik Kilisesinin çocuk istismarı iddialarıyla ilgili gazetecilerden talebi tepki çekti

Almanya'nın Köln kentinde Katolik Kilisesi'ndeki taciz iddialarıyla ilgili Köln Başpiskoposluğunun düzenlediği brifingde, gazetecilere imzalatılmak istenen "mutlak sessizlik taahhüdü" tepki çekti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki'nin Katolik kiliselerindeki taciz iddialarına yönelik yayımlanmamış raporlarla ilgili düzenlediği toplantıya katılanlara, "Sözleşmeyi imzalayan gazeteciler, bu bilgilerle ilgili mutlak olarak sessiz kalmayı taahhüt eder" yazılı belge imzalatılmak istendi. Toplantıya katılan 8 gazeteci bu talep üzerine toplantıyı terk etti.

Alman Gazeteciler Derneği'nin Kuzey Ren-Vestfalya (DJV-NRW) Eyalet Başkanı Frank Stach, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yazılmamak şartıyla paylaşılan bilgilerin gazeteciler tarafından yazılmamasının günlük rutin işlerin bir parçası olduğunu ancak bunun bir olayın üzerini örtme amacı taşımaması gerektiğini ifade etti.

Stach, raporlarda yer alan ve tacizle suçlananların isimlerinin karartılması ve bu raporların kopyalanmasına izin verilmemesinin anlayışla karşılanabileceğini ancak gazetecilere imzalatılmak istenen gizlilik anlaşmalarının sıra dışı bir istek olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

2014'te Köln Başpiskoposu olarak atanan Woelki, rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve istismar iddialarıyla ilgili Vatikan'ı bilgilendirmemekle suçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek