Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir
Haberler » Dünya » Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir - Haber

Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir

Almanya Katolik Kilisesi, son dönemlerde rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarının artması sonrası din görevlilerinin bekar olma şartı ve kadınlara kilise hiyerarşisinde daha fazla görev verme gibi konularda karar almak için büyük bir toplantı yaptı

01.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:58
Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir

Katolik Kilisesi, son dönemlerde rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarının artması sonrası din görevlilerinin bekar olma şartı ve kadınlara kilise hiyerarşisinde daha fazla görev verme gibi konularda karar almak için geniş çaplı bir toplantıya girdi.


Almanya Piskoposlar Konseyi ve Alman Katolik Merkez Komitesi tarafından yapılan görüşmelerde alınacak kararların Vatikan'ı bağlamayacağı ancak kızdırabileceği düşünülüyor. Reform sürecinin yaklaşık 2 yıl kadar süreceği öngörülüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et