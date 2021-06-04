Alman kardinal, cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi
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Alman kardinal, cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi

Alman kardinal, cinsel istismar skandalları nedeniyle Papa'dan istifasını kabul etmesini istedi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan, görevinden affını istedi.

Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'tan, görevinden affını istedi.

Münih Piskoposluğundan yapılan açıklamada, Kardinal Marx'ın 21 Mayıs'ta yazdığı mektupta Papa'dan "Münih Başpiskoposluğu görevinden istifasını kabul etmesini" istediği belirtildi.

Marx'ın kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarıyla ilgili "kurumsal ve sistemik başarısızlığı" nedeniyle Papa Francis'e istifasını sunduğu kaydedildi.

Kardinal Marx'ın mektubunda, "Özünde, benim için mesele, son birkaç on yılda kilise yetkilileri tarafından gerçekleştirilen cinsel taciz felaketinin sorumluluğunu paylaşmaktır. Son on yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Kardinal Reinhard Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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