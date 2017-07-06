Alman Kalkınma Bankası Yöneticilerinden Afad'a Ziyaret

Alman Kalkınma Bankası yöneticileri, "Kamplara Güneş Enerjisinden Elektrik Temini Projesi" kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti.



Alman Kalkınma Bankası proje yöneticisi Andrea Moser ve beraberindeki heyet, proje kapsamında, Dulkadiroğlu Kaymakamı ve Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Mehmet Türköz ve AFAD İl Müdürü Zafer Özcan ile görüş alışverişinde bulundu.



Heyetin, AFAD tarafından yürütülecek olan geçici koruma altındaki Suriyelilerin bulunduğu geçici barınma merkezlerinden bazılarının elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla lisanssız güneş enerjisi tarlaları kurulması için hazırlanan "Kamplara Güneş Enerjisinden Elektrik Temini Projesi" kapsamında çalışma yürüttüğü belirtildi.