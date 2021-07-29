Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katılıyor
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Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katılıyor

Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katılıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Almanya Kadın Cimnastik Milli Takımı, "cimnastikte cinsel nesneleştirmeye" karşı duruş sergilemek için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışmalara tüm vücudu örten kıyafetle katılıyor.

Almanya Kadın Cimnastik Milli Takımı, "cimnastikte cinsel nesneleştirmeye" karşı duruş sergilemek için 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki yarışmalara tüm vücudu örten kıyafetle katılıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden ve son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle şampiyonlara katılan Almanya Kadın Cimnastik Takımı, Tokyo 2020 müsabakalarında da bu tutumlarını yineledi.

Bugün Ariake Cimnastik Merkezi'nde yapılan kadınlar genel tasnif final müsabakalarında??????? Elisabeth Seitz ve Kim Bui, Almanya adına mücadele etti. 2 sporcu takım elemelerinde olduğu gibi yarışmaya, bacakların açık kaldığı mayolar yerine vücutlarının tamamını saran mayolarla çıkarak dikkati çekti.

İlk olarak nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda söz konusu kıyafet değişikliğine giden Alman sporcular, cimnastikte cinsel nesneleştirmeye karşı duruş sergilemek amacıyla bunu gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve dünya genelindeki meslektaşlarından birçok destek mesajı almışlardı.

Kadın cimnastikçilerin, vücudu sıkı sarması koşuluyla uluslararası turnuvalarda kalçadan ayak bileğine kadar tek parça esnek giysi giymesinde bir sorun bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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