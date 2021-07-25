Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katıldı
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Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katıldı

Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020 müsabakalarına tüm vücudu örten mayolarla katıldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle şampiyonlara katılan Almanya Kadın Cimnastik Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme müsabakalarında da bu tutumlarını yineledi.

Son dönemde farklı tarzdaki kıyafetleriyle şampiyonlara katılan Almanya Kadın Cimnastik Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme müsabakalarında da bu tutumlarını yineledi.

Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz ve Kim Bui'nin yer aldığı takım, Tokyo 2020'de antrenmanların ardından bugünkü eleme müsabakalarına da bacakların açık kaldığı mayolar yerine vücutlarının tamamını saran mayolarla çıkarak dikkati çekti.

Alman basınına konuşan kariyerinde üçüncü kez oyunlara katılan Seitz, "Her kadının, kendi giyeceği kıyafeti kendisi seçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Olimpiyatlarda da bunu gösterdik. Bu, alışılagelen mayo tarzındaki cimnastik kıyafetini bundan sonra giymeyeceğimiz anlamına gelmiyor. O gün nasıl hissediyorsak, istediğimiz kıyafeti giymek istiyoruz. Başka bir yarışta giyeceğimiz kıyafeti biz seçmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlk olarak nisan ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda söz konusu kıyafet değişikliğine giden Alman sporcular, cimnastikte cinsel nesneleştirmeye karşı duruş sergilemek amacıyla bunu gerçekleştirdiklerini duyurmuş ve dünya genelindeki meslektaşlarından birçok destek mesajı almışlardı.

Kadın cimnastikçilerin, vücudu sıkı sarması koşuluyla uluslararası turnuvalarda kalçadan ayak bileğine kadar tek parça esnek giysi giymesinde bir sorun bulunmuyor.

Son yıllarda, özellikle ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nda yaşanan cinsel taciz olayları, gündemde uzun bir süre boyunca yer almıştı. Küçük yaşlardaki sporculara cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen takımın eski doktoru Larry Nassar ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, dava delillerini yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle ABD Cimnastik Federasyonunun eski başkanı Steve Penny, tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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