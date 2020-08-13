Alman İşverenleri Birliği: Almanya'da sosyal güvenlik yükü artacak Almanya'da sosyal güvenlik katkı paylarının gelecek yıllarda önlem alınmaması halinde nüfusun yaşlanmasından dolayı önemli ölçüde artacağı bildirildi.

Almanya'da sosyal güvenlik katkı paylarının gelecek yıllarda önlem alınmaması halinde nüfusun yaşlanmasından dolayı önemli ölçüde artacağı bildirildi.

Alman İşverenleri Birliği'nin (BDA) bilim insanları ve işverenlerden oluşan bir komisyona hazırlattığı "Sosyal Sigortanın Geleceği" başlıklı rapor, Berlin'de açıklandı.

Raporda, ülkede halihazırda yüksek olan sosyal sigorta kesintilerinin, gelecek yıllarda önemli ölçüde artarak toplam ücretlerin yüzde 40 seviyesinden yüzde 50'sine yükseleceği belirtildi.

Önlem alınmaması halinde yasal sosyal güvenlik sigortalarına ilişkin yapılan kesintiler ve alınan vergilerin, işçi ve işveren aidatı olarak nüfusun yaşlanmasından dolayı 2080'de ücretlerin yüzde 55 seviyesine çıkacağına işaret edilen raporda, bunun istihdam ve ülkenin uluslararası rekabet gücü üzerinde riskler oluşturacağı kaydedildi.

Demografik yapıda yaşanan değişimle birlikte toplam sosyal güvenlik katkı payını ücretlerin yüzde 40'ı altında tutmanın kolay olmadığı vurgulanan raporda, bunun için geç emeklilik için yüksek ücretler önerilmesi, federal bütçeden finansman ayrılması ve emeklilikte yaş limiti ile beklenen yaşam süresi arasında otomatik bir bağlantı kurulması önerisinde bulunuldu.

Almanya'da hükümet, 2031'e kadar emeklilik yaşını 65'ten 67'ye yükseltmek için geçiş dönemi uygularken, BDA'nın oluşturduğu komisyon, emeklilik yaşının Almanların yaşam süresindeki artış beklentisine bağlı olarak 2040'ta 68'e, 2050'de 69'a ve 2060'ta 70'e yükseltilmesini önerdi.

Almanya'da 2019'da beklenen yaşam süresi 81,2 olurken, bu erkekler için 78,8 ve kadınlar için 83,6 olarak açıklandı.

Kaynak: AA