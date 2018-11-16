Alman İstihbaratına Yeni Başkan

Alman İstihbaratına Yeni Başkan

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen basın toplantısında, Haldenwang'ın Bakanlar Kurulunun da onayı alınarak BfV başkanlığına getirildiğini söyledi.

Alman İstihbaratına Yeni Başkan

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, düzenlenen basın toplantısında, Haldenwang'ın Bakanlar Kurulunun da onayı alınarak BfV başkanlığına getirildiğini söyledi. Seehofer, teşkilatın haftalar süren tartışmaların ardından tekrar ana işlerine konsantre olacağını belirtti.

Haldenwang, aynı kurumda başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Eski BfV Başkanı Hans Georg Maassen, aşırı sağcılara olan yaklaşımı ve basına verdiği beyanatlar nedeniyle görevden alınmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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